Inglaterra goleia Irlanda (5-0) e sobe para 1ª divisão da Liga das Nações

A Inglaterra, vice-campeã da Europa, mas que na atual edição da Liga das Nações da Uefa teve que disputar a segunda divisão (Liga B), selou seu retorno à elite do torneio ao golear a Irlanda por 5 a 0 neste domingo (17), pela sexta e última rodada.

O técnico interino Lee Carsley, no cargo desde a saída de Gareth Southgate, em julho, cumpriu assim a missão antes da chegada do alemão Thomas Tuchel, que vai assumir a equipe em 1º de janeiro de 2025.

Os ingleses precisavam terminar na liderança do Grupo B e conseguiram, empatados com 15 pontos com a Grécia, que neste domingo venceu a Finlândia por 2 a 0, mas ficou em segundo pelo critério do saldo de gols.