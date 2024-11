Carro usado pelo governo no G20 que foi roubado é recuperado no Chapadão

Assessoria da Presidência da República confirmou que o veículo era usado para prestar serviços à equipe do G20. Procurada pela reportagem, o órgão não forneceu mais detalhes sobre o caso.

Dias antes do roubo na Baixada Fluminense, outro veículo havia sido roubado no centro da capital. Segundo informações da Agência Brasil, um carro que pertence à comitiva ministerial do G20 Social, no Rio de Janeiro, foi roubado na madrugada de quinta-feira (14), na região central do Rio, e recuperado no Complexo da Maré, também na zona norte da capital.

Motorista teria sido abordado por dois homens em uma moto enquanto aguardava o embarque de um passageiro na Lapa. Segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 5° BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para atender à ocorrência de roubo, mas os suspeitos fugiram antes da chegada dos agentes.

Polícia Civil fluminense informou que caso está em investigação pela 5ª DP. Segundo o órgão, o veículo passará por perícia, enquanto os policiais civis buscam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências a fim de identificar os autores do crime.

Roubos ocorreram apesar de o governo federal decretar Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que prevê atuação das Forças Armadas na segurança pública da capital. O Rio de Janeiro entrou em estado de segurança máxima na última sexta-feira (15), dia de início das atividades relacionadas à cúpula do G20 na capital, com 9 mil homens das forças armadas se juntando a 15 mil policiais militares do estado, para reforçar o esquema de patrulhamento, que contará ainda com agentes da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança, totalizando 26 mil agentes.

* Com informações da Agência Brasil