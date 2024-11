Inglaterra volta à 1ª divisão da Liga das Nações, França bate Itália

Contra a Irlanda, todos os cinco gols ingleses saíram no segundo tempo, marcados por Harry Kane (53' de pênalti), Anthony Gordon (55'), Connor Gallagher (58'), Jarrod Brown (75') e Taylor Harwood-Bellis (79').

- França bate Itália -

Na primeira divisão, a principal atração do dia era o duelo entre França e Itália, ambas já classificadas para as quartas de final, mas que disputavam a liderança do grupo.

Os franceses precisavam vencer por pelo menos dois gols de diferença no estádio Giuseppe Meazza para terminar em primeiro e evita um confronto com os demais líderes na próxima fase.

Com os mesmos 13 pontos da 'Azzurra', os 'Bleus' conseguiram a liderança pelo critério de saldo de gols (+6 contra +5).

Sem Mbappé, a França chegou à vitória com dois gols do volante Adrien Rabiot (2' e 65') e um do goleiro italiano Guglielmo Vicario (33'), contra. Por sua vez, a Itália descontou com Andrea Cambiaso (35').