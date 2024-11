ONG registra 131 libertações de detidos durante protestos pós-eleições na Venezuela

"O diretor do presídio tem em mãos as ordens de libertação dos presos políticos pós-eleições, mas não há novas libertações desde sábado", disse o comitê em sua conta no X.

Os protestos contra a reeleição de Maduro também deixaram 28 mortos, incluindo dois militares, e cerca de 200 feridos. O presidente de esquerda foi proclamado vencedor em meio a denúncias de fraude e sem que a apuração detalhada dos votos tenha sido revelada.

ba/pgf/dga/jb/ic

© Agence France-Presse