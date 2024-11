'O diabo está nos detalhes', diz Von der Leyen sobre acordo Mercosul-UE

A Comissão Europeia considera que tem o poder de selar o acordo com o Mercosul e outros tratados. No entanto, "não avançará sem um acordo político" entre os membros do bloco, indicou à AFP um funcionário próximo de Von der Leyen.

O pacto UE-Mercosul criaria um mercado integrado com cerca de 800 milhões de habitantes e pretende eliminar tarifas de importação sobre mais de 90% dos bens da UE exportados para o bloco sul-americano.

