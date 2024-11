Biden pede a líderes do G20 que 'aumentem a pressão' sobre o Hamas por um cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu aos líderes do G20, reunidos no Rio de Janeiro, que pressionem o Hamas para alcançar um cessar-fogo com Israel, ao mesmo tempo em que reiterou que "continuará insistindo" para conseguir um acordo antes de ceder o poder a Donald Trump.

"Peço a todos os presentes que aumentem a pressão sobre o Hamas, que atualmente está rejeitando este acordo", disse o presidente durante a abertura da cúpula do G20 nesta segunda-feira (18).

