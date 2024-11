Fibe: Fala de Janja é diplomaticamente questionável, mas foi calculada

Isso reverbera em alguns lugares. As pessoas falam: "Isso, vai lá!". Dá a impressão de que há uma questão de linguagem da Janja tentando puxar uma galera para perto, para dizer: "Olha, estou aqui irritada como vocês estão irritados". E de fato subiu o tom em relação ao Elon Musk, porque também subiu o risco. A gente tá vendo o Elon Musk assumindo um cargo de poder no governo americano depois da eleição do Trump. São homens que são um risco à democracia.

Me parece que a Janja subiu o tom, e a reação me parece meio desproporcional em relação a, por exemplo, homens que já falaram palavrão. O Bolsonaro passou quatro anos no governo chamando ministros do Supremo Tribunal Federal de otários, canalhas, filhos da pu**. Estou reproduzindo falas do Bolsonaro que me parece que causaram menos indignação do que uma mulher.

Me parece que a Janja recusa esse papel da recatada. Palavrão, vai à frente, ganha um protagonismo no G20 com essa fala que, de fato, diplomaticamente é questionável. Agora, não acho que é impensado, acho que é estratégico e acho que é um jogar para dentro.

Eu não acredito em um palco deste tamanho numa atitude sem querer. Não acredito realmente. E acho que ela está indo para o enfrentamento em que talvez o presidente Lula não possa ir desse jeito. E, justamente, não tendo um cargo político, quer dizer, sendo uma coisa com um tom extraoficial.

Cris Fibe, colunista do UOL

Apesar de questionar a questão diplomática do "fuck you" lançado por Janja, Fibe diz que a primeira-dama acertou ao se negar a cumprir um papel esperado de "recatada" da posição.