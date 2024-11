Chefe da diplomacia da UE considera libertações na Venezuela 'boa notícia'

Borrell destacou ainda que a UE "continuará pedindo a libertação dos que permanecem sob custódia, em particular dos cidadãos europeus detidos sob acusações falsas".

A ONG Foro Penal, que atua em defesa de quem denomina "prisioneiros políticos", informou a soltura de 131 pessoas detidas em razão dos protestos que eclodiram após as recentes eleições presidenciais.

"Confirmamos 131, mas continuamos recebendo informações", afirmou à AFP Gonzalo Himiob, diretor e vice-presidente da ONG. Entre os libertados, estão 10 adolescentes.

O Ministério Público anunciou na véspera que 225 medidas de liberdade foram "concedidas e executadas" após uma revisão de casos relacionados às manifestações.

Ao mesmo tempo, Borrell reafirmou que a UE não reconhece a legitimidade do governo de Maduro e apontou que o opositor Edmundo González venceu as eleições presidenciais, "segundo as informações disponíveis".

Portanto, o Conselho Europeu (que representa os países do bloco) trabalhará para "revisar o sistema de sanções, para que não seja aplicado ao povo venezuelano, mas sim aos seus líderes", acrescentou.