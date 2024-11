Após defesa de Milei, Lula diz que 'globalização neoliberal fracassou'

Presidente disse que a história do G20 está entrelaçada com os "abalos sofridos pela economia global nas últimas décadas". Ele lembrou a crise econômica de 2008 e criticou a política de estado mínimo. Segundo Lula, em 2008, "o ímpeto reformador foi insuficiente para corrigir os excessos da desregulação dos mercados e a apologia do Estado mínimo".

Lula destacou "a reforma da governança global" entre os principais temas do G20. "Pela primeira vez, o grupo foi à ONU e aprovou, com o endosso de outros quarenta países, um Chamado à Ação. Mas esse chamado é apenas um toque de despertar." Lula criticou ainda o que chamou de "omissão do Conselho de Segurança" tem sido ela própria uma ameaça à paz e à segurança internacional.