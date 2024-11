COP29 tem cinco dias para alcançar acordo de financiamento do clima

Paralelamente, a cúpula do G20 (que inclui China e Brasil) acontece no Rio de Janeiro. Em sua chegada no domingo, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um apelo para que os líderes do bloco alcancem "compromissos" para salvar a COP29.

- "Massacre econômico" -

"Sem uma redução rápida das emissões (de gases do efeito estufa), nenhuma economia do G20 ficará a salvo do massacre econômico vinculado ao clima", declarou o secretário-executivo do órgão da ONU para o clima, Simon Stiell, que frequentemente recorda que a casa de sua falecida avó na ilha de Carriacou (Granada) foi destruída no verão passado por um furacão.

A cúpula do G20 na segunda e terça-feira no Rio "deve enviar sinais mundiais claros", afirmou Stiell no sábado

O objetivo é esclarecer como financiar um trilhão de dólares (5,79 trilhões de reais) por ano em ajuda climática para os países em desenvolvimento. O dinheiro deve permitir a construção de centrais de energia solar, investimentos em irrigação e a proteção das cidades contra inundações, entre outras medidas.

A União Europeia é o maior contribuinte mundial, mas em períodos de austeridade expressa relutância em aumentar seus orçamentos internacionais.