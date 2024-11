O que será feito em praia de SC que teve lotes vendidos por R$ 31,5 milhões

Tenho uma chácara, com vários animais. Um viveiro de araras, três lagos com peixes. Quando conheci o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, me apaixonei. Foi quando tive a ideia, de que eu poderia unir esse amor pela natureza com alguma forma de ganhar dinheiro.

Marcos Gracher

O empresário planeja um parque inspirado no Parque das Aves de Foz do Iguaçu, no Paraná. A ideia inicial é criar um espaço com trilhas ecológicas, mirantes e um viveiro para fauna local, promovendo turismo controlado e sustentável. Ele promete respeitar as restrições da APA (Área de Preservação Ambiental) Costa Brava, que protege a área.

Gracher defende a cobrança de ingresso para manutenção do parque. Para ele, a conservação do local demanda investimentos contínuos e, por isso, o projeto precisa ser financeiramente autossustentável. Ele considera o controle de acesso essencial para garantir a preservação: "Se fosse público, talvez não houvesse dinheiro suficiente para cuidar".

A área adquirida em leilão fica numa zona de mata e morros, recuada a mais de 33 metros da orla do mar Imagem: Reprodução/Google Earth

Praia é pública

A prefeitura não explicou porque não quis participar do leilão da área, mas reforça que a praia é pública e de acesso livre. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Balneário Camboriú esclareceu que a praia em si é um bem público; e que o decreto nº 9.346 de 2019 reconhece o local como de interesse social, impondo restrições a construções.