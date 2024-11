'Nem me ligaram': viúva de Uber morto em ataque em Cumbica vai processar SP

O meu filho mais velho está se mantendo forte. O adolescente não está conseguindo colocar pra fora, ainda não chorou. O pequenininho, quando ouve o telefone tocar, diz que é o papai que está ligando.

Simone Novais

O ataque criminoso que matou o motorista de aplicativo tinha como alvo o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC. Gritzbach havia acabado de chegar de uma viagem a Alagoas com a namorada e seria recebido pelo filho e um grupo de quatro seguranças, que eram policiais militares. Em frente à área de desembarque do aeroporto, Gritzbach foi cercado por homens fortemente armados, que dispararam ao menos 27 tiros. As balas atingiram, na maioria, a região da cabeça da vítima, que morreu na hora.

Celso Novais foi atingido por um tiro de fuzil nas costas que dilacerou o fígado e parte de um rim. Simone conta que o marido tinha acabado de deixar um passageiro no terminal 2 do aeroporto de Guarulhos quando parou para conversar com os amigos motoristas.