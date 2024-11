Espanha termina ano invicta; Croácia e Dinamarca vão às quartas da Liga das Nações

A seleção dos Bálcãs conseguiu sua classificação graças ao empate em 1 a 1, no qual os portugueses abriram o marcador com João Félix, aos 33 minutos.

Josko Gvardiol, que teve um gol anulado aos 62, foi o herói da noite para a Croácia, marcando o tento que devolveu a igualdade ao placar e que acabou garantindo a vaga nas quartas de final da competição, da qual a Croácia é a atual vice-campeã.

Portugal não tinha nada em jogo e fechou seu grupo com uma ampla vantagem de seis pontos sobre os croatas e sem perder nenhuma partida.

- Escócia rebaixa Polônia -

A Escócia precisava vencer a Polônia e de um revés da Croácia para se classificar. Conseguiu o primeiro objetivo, já que venceu os poloneses por 2 a 1 em Varsóvia com um gol de Andrew Robertson nos acréscimos.

A vitória, no entanto, não fez com que os escoceses chegassem ao segundo lugar e às quartas de final por causa do empate croata, mas os colocou na terceira posição, permitindo que disputem um "play-off" em março para lutar pela permanência na elite.