Líderes do G20 tiram foto de família no Rio sem Joe Biden

Funcionários dos Estados Unidos negaram que Biden tenha perdido a foto para evitar aparecer ao lado do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov. Mais cedo, Biden instou os líderes do G20 a apoiarem a "soberania" da Ucrânia diante da invasão russa, lançada em 2022.

O presidente russo, Vladimir Putin, não participa da cúpula do G20 no Rio. Ele é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional devido à guerra na Ucrânia.

