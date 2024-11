Os três momentos que marcaram o primeiro dia do G20

Milei e Lula têm uma relação tensa desde antes de o argentino tomar posse, em dezembro de 2023. Aliado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, Milei chamou o colega brasileiro de "ladrão" e "corrupto", e Lula respondeu que o argentino diz "muita bobagem".

Após a saudação fria, que viralizou nas redes sociais, o argentino compartilhou em suas contas uma publicação que compara sua alegria ao posar ao lado de Trump com a seriedade na companhia de Lula.

- Novo 'bromance'? -

Milei, no entanto, não foi um "patinho feio". Aproximou-se sorridente diversas vezes do presidente francês, Emmanuel Macron, que visitou Buenos Aires no fim de semana. O europeu respondeu com risos e piadas.

Os dois também posaram lado a lado para a foto oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa emblemática da presidência brasileira do G20.

"Macron & Milei - o 'bromance' [amizade íntima entre homens] inesperado do G20 do Rio", publicou um usuário no X, em possível referência a diferenças políticas. O primeiro promove o multilateralismo, enquanto o segundo o critica.