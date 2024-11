Líbano e Hezbollah aceitam cessar-fogo com Israel, diz autoridade

O Líbano e o Hezbollah concordaram com uma proposta dos EUA para um cessar-fogo com Israel, com alguns comentários sobre o conteúdo, disse à Reuters um alto funcionário libanês nesta segunda-feira, descrevendo o esforço como o mais sério até o momento para encerrar os combates.

Ali Hassan Khalil, assessor do presidente do Parlamento Nabih Berri, disse que o Líbano entregou sua resposta por escrito ao embaixador dos EUA no Líbano nesta segunda-feira, e o enviado da Casa Branca, Amos Hochstein, estava viajando para Beirute para continuar as reuniões.

Não houve comentário imediato de Israel.