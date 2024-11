Petróleo fecha estável em meio a ventos geopolíticos contrários

Os preços do petróleo encerraram estáveis nesta terça-feira (19), em meio ao agravamento do conflito entre Ucrânia e Rússia e ao compromisso do Irã de interromper a expansão de suas reservas de urânio enriquecido.

Em Londres, o barril de tipo Brent para entrega em janeiro subiu apenas 0,01%, cotado a 73,31 dólares. Já em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em dezembro avançou 0,33%, para 69,39 dólares.

"Há duas forças opostas" no mercado, resumiu Robert Yawger, da Mizuho USA. A primeira é a escalada bélica entre Rússia e Ucrânia, que pressiona os preços do petróleo para cima.