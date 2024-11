Trump e Musk acompanham lançamento da Starship da SpaceX, mas booster não consegue aterrissar

O propulsor do primeiro estágio do foguete, de 71 metros de altura, chamado Super Heavy, separou-se de seu segundo estágio, Starship, a aproximadamente 62 km de altitude, enviando a nave para o espaço.

O Super Heavy caiu inesperadamente no Golfo do México em vez de retornar à terra, onde se esperava que caísse em grandes braços mecânicos presos à torre de onde foi lançado. O desvio de última hora para a água indicou que algo deu errado.

Uma transmissão ao vivo separada da SpaceX e hospedada pelo blogueiro espacial Everyday Astronaut mostrou o booster Super Heavy explodindo em uma enorme bola de fogo no horizonte do Golfo depois de cair.

No mês passado, o Starship demonstrou pela primeira vez o método inovador de pouso controlado, alcançando um marco importante no design reutilizável do foguete. O pouso controlado desta terça-feira deveria ser “mais rápido/difícil”, escreveu Musk nas redes sociais antes do lançamento.

No espaço, o Starship viajou ao redor da Terra para aterrissar durante o dia no Oceano Índico cerca de uma hora depois. Ele reacendeu um de seus motores de bordo no espaço pela primeira vez, um teste inicial de sua capacidade de manobra no espaço que a SpaceX havia tentado, mas não conseguiu fazer em voos anteriores.

A presença de Trump sinaliza uma aliança crescente com Musk, que pode se beneficiar com a vitória eleitoral de Trump, dado o potencial do bilionário de exercer influência significativa para favorecer suas empresas e obter tratamento governamental vantajoso.