Defesas áreas russas derrubaram 42 drones ucranianos, diz ministério

(Reuters) - As unidades de defesa aérea da Rússia destruíram 42 drones ucranianos em pelo menos oito regiões no sul e no centro do país, incluindo 32 na área de Bryansk, na fronteira, e dois na região de Moscou, disseram autoridades.

O Ministério da Defesa da Rússia forneceu o número total de 42 drones, afirmando que haviam sido destruídos entre 21h e 23h55 do horário local. A pasta não forneceu detalhes sobre danos.

A Ucrânia há muito tempo tem utilizado drones em longas distâncias para atingir alvos no interior do território russo, incluindo aeroportos e locais associados à energia. Mas o uso de dezenas de drones em um curto período de tempo foi incomum.