Putin assina decreto para ampliar possibilidade de uso das armas nucleares

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta terça-feira (19), no milésimo dia da ofensiva do país contra Ucrânia, o decreto que amplia as possibilidades de uso de armas nucleares, depois que Washington autorizou Kiev a atacar o território russo com seus mísseis de longo alcance.

"Entre as condições que justificam o uso de armas nucleares está o lançamento de mísseis balísticos contra a Rússia", afirma o decreto

"Era necessário adaptar nossos fundamentos à situação atual", declarou o porta-voz da presidência, Dmitri Peskov, em uma referência ao que Putin considera "ameaças" do Ocidente à segurança do país.