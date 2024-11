Emissário dos EUA viaja a Israel para negociar trégua no Líbano

Hochstein tenta obter um acordo de ambos os lados para um plano dos EUA para um cessar-fogo e retirada das forças israelenses do Líbano, com base na Resolução 1071 da ONU.

Esta resolução estipula que apenas o Exército libanês e os Capacetes Azuis devem ser destacados na fronteira com Israel e no sul do Líbano.

Amos Hochstein chegou ao Líbano na terça-feira, onde também se encontrou com o primeiro-ministro, Najib Mikati, e outros líderes políticos.

Ele estudou certas modificações no plano de cessar-fogo dos EUA junto com autoridades libanesas, segundo um diplomata, que pediu anonimato.

Israel ampliou o foco das suas operações da Faixa de Gaza para o Líbano em setembro, procurando garantir a segurança da sua fronteira norte para permitir que milhares de israelenses deslocados pelos combates voltassem para casa.

Desde o início dos combates, com os ataques do Hezbollah contra Israel, mais de 3.500 pessoas morreram no Líbano, segundo as autoridades desse país.