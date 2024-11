Putin e Trump adotam o 'manda quem pode', e Zelensky fica em maus lençóis

Pelo seu lado, a Otan diz estar disposta a aceitar a Ucrânia, num futuro distante e o prazo de deliberação a começar a contar após o fim da guerra.

Para surpresa, a Otan já emite sinais de concordar com as anexações da Criméia e boa parte de Donbass. Certamente, a ponte de ligação entre Crimeia e o Donbass, no mar de Azov, não precisará mais ser mantida em super vigilância por Putin.

A Europa teme o avanço da Federação Russa e volta a lembrar uma eventual tentativa russa de anexação do enclave da Transnistria, na Moldávia.

O chanceler alemão Olav Scholz, que acabou de substituir o ministro das Finanças do partido da coalizão para evitar a queda do seu governo, está preocupado com Putin. Num telefonema de final de semana foi bastante duro referente à questão da Ucrânia.

Os governos europeus, Alemanha, Itália e França à frente, temem que a Ucrânia transforme-se numa Bielorrússia, onde Putin manda e desmanda no ditador Alexandre Lukashenko

Outro discurso e lei marcial