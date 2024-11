Quem morre de fome, morre assassinado, e dinheiro não falta no mundo

Enquanto os principais líderes se reuniram nesta semana no Rio de Janeiro para fechar uma aliança para lutar contra a fome no mundo, os mais céticos se perguntavam: existe dinheiro suficiente para lidar com um problema que percorreu a história da humanidade?

A resposta é simples: sim.

Em 2021, o bilionário Elon Musk criticou a ONU e a desafiou a mostrar como sua fortuna calculada em US$ 315 bilhões poderia ser usada para acabar com a fome no mundo.