Ação de mais de 7 horas: como foi o resgate do corpo de montanhista em SC

No dia seguinte, ele fez contato avisando que havia chegado ao cume mas, no retorno, havia se perdido e estava machucado. Ele também conseguiu enviar sua localização. Equipes começaram a procurar a vítima, mas ele não foi encontrado.

Os bombeiros foram acionados para auxiliar as equipes no dia 11 de novembro. Usando cães de busca, eles conseguiram descartar grandes áreas da montanha e puderam concentrar os esforços no lado contrário do cume.

Um helicóptero da PMSC localizou, no dia 13 de novembro, a mochila e a barraca da vítima. Os itens estavam em uma fenda da montanha. 36 metros abaixo desse ponto, o corpo foi localizado.

Equipe de resgate no Pico do Jurapê Imagem: Divulgação/CBMSC

A primeira tentativa de resgate, na quarta-feira (14), incluía rapel e uso do helicóptero Águia. Segundo o GRM, a busca não pode ser realizada porque a aeronave teve que retornar à Florianópolis para um transplante de emergência. Um outro helicóptero, chamado Arcanjo, também foi acionado, mas a equipe não conseguiu encontrar novamente o corpo.

Fortes chuvas atingiram a região na quinta-feira (15) e permaneceram durante o final de semana, o que impossibilitou o trabalho de resgate. "A área é íngreme e de relevo bastante acidentado, semelhante a uma calha, e, para segurança de todos os envolvidos, precisamos ter tempo estável para realizar a operação", disse o Tenente-Coronel George de Vargas Ferreira ao UOL.