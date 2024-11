Alemanha e França buscam aliados para acordo UE-Mercosul

Alemanha e França moveram suas peças no início de uma reunião de ministros da Economia e do Comércio da UE nesta quinta-feira (21), reafirmando suas posições claramente divergentes sobre a eventual assinatura de um acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul.

O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, disse ao chegar à reunião que a assinatura do acordo seria de enorme importância estratégica para a UE em face das possíveis tensões tarifárias com os EUA e a China.

Por sua vez, a ministra do Comércio Exterior da França, Sophie Primas, reafirmou a oposição de seu país ao acordo e disse que a reunião do dia permite "um diálogo de persuasão" com seus colegas europeus.