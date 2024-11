General Mills é alvo de ativistas contra uso de corante e conservante artificial

Chicago, 21 - A norte-americana General Mills se tornou alvo de ativistas que pressionam empresas contra o uso de ingredientes artificiais em seus produtos. A ativista Vani Hari, conhecida como Food Babe, tem voltado suas atenções contra o cereal Trix da companhia. Na semana passada, ela escreveu para a empresa pedindo a remoção de corantes artificiais e o conservante BHT de seus cereais. O Trix vendido em supermercados dos Estados Unidos é feito com Red 40, Yellow 6 e Blue 1. Outras marcas da Mills, como Lucky Charms, alguns cereais Monster e o cereal Rudolph the Red-Nosed Reindeer também utilizam corantes artificiais. Já o Cinnamon Toast Crunch é fabricado com BHT. No exterior, versões diferentes de alguns cereais são comercializadas. O Trix vendido na Austrália, por exemplo, é fabricado pela Cereal Partners Worldwide, joint venture com a Nestlé, e não contém corantes artificiais. "Se a General Mills já encontrou uma maneira de fabricar seus cereais sem corantes artificiais e BHT para vender em outros países, por que as crianças americanas devem continuar expostas a esses ingredientes desnecessariamente?" escreveu Hari, na carta. Um porta-voz da General Mills afirmou que a segurança alimentar é a principal prioridade da empresa e que seus cereais estão em conformidade com os padrões estaduais e federais. "Como essa é uma área em constante evolução, trabalhamos em estreita parceria com os legisladores", disse. A ativista Hari tem pedido há anos à Kellogg para que retire corantes artificiais de seus cereais. Agora, ela ganhou o reforço de Robert F. Kennedy Jr., que está prestes a se tornar o principal responsável pela saúde dos Estados Unidos e tem criticado empresas como a Kellogg pelo uso dos corantes. As ações de grandes empresas de alimentos têm enfrentado pressão desde que o presidente eleito Donald Trump anunciou que indicaria Kennedy como secretário de Saúde e Serviços Humanos. Kennedy prometeu implementar mudanças significativas na regulamentação de alimentos e medicamentos. Fonte: Dow Jones Newswires