Golpe de Estado e mais: quais os crimes atribuídos a Bolsonaro

Associação criminosa. O crime é caracterizado pela associação de três pessoas ou mais para fim específico de cometer crimes, segundo o Código Penal, e pode resultar de 1 a 3 anos de prisão.

Indiciamento

Caso seja condenado à pena máxima, o ex-presidente poderia, em tese, sair da cadeia após cumprir cerca de 3 anos e 10 meses. Isso aconteceria porque a lei permite progressão de regime após conclusão de um sexto da pena.

Indiciamento foi divulgado no começo da tarde. Em nota, a PF (Polícia Federal) informou que sua investigação "apurou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada, em 2022, na tentativa de manutenção do então presidente da República [Bolsonaro] no poder".

Relatório da PF foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Ao todo, 37 pessoas foram indiciadas após quase dois anos de investigação.