Bombardeios israelenses deixam dezenas de mortos na Faixa de Gaza

O objetivo declarado de Israel é afastar o Hezbollah das regiões fronteiriças do sul do Líbano para garantir o retorno das quase 60.000 pessoas deslocadas do norte de Israel pelos ataques da milícia xiita. No Líbano, dezenas de milhares de habitantes também foram deslocados.

A embaixadora americana em Beirute, Lisa Johnson, apresentou na semana passada às autoridades libanesas um plano de 13 pontos que prevê uma trégua de 60 dias e a mobilização do exército no sul do Líbano, um dos redutos do Hezbollah.

No atual contexto, o enviado Amos Hochstein viajou na terça-feira a Beirute, onde declarou que uma solução estava "ao alcance", mas que os beligerantes precisam "decidir".

Israel "não pode impor suas condições", alertou na quarta-feira o líder do Hezbollah, Naim Qasem, em um discurso gravado previamente. Na mensagem, ele exigiu "o cessar total da agressão" no Líbano.

Netanyahu advertiu na segunda-feira que seu país faria "operações" militares contra o Hezbollah em caso de trégua.

- Bombardeios no sul do Líbano -

Os bombardeios prosseguem nos redutos do movimento no Líbano.