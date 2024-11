Ao menos 52 mortos por bombardeios israelenses no Líbano, afirma ministério

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que 52 pessoas morreram nesta quinta-feira (21) devido a bombardeios israelenses, 40 delas no Vale do Bekaa, no leste do país, e outras 12 no sul.

"Os bombardeios do inimigo israelense contra o distrito de Baalbek" deixaram "40 mortos e 52 feridos", informou o ministério em um comunicado, detalhando o número de vítimas em 10 localidades diferentes.

Em outros dois comunicados, a mesma fonte informou sobre "sete mortos e 24 feridos" em bombardeios israelenses na região de Nabatiye e "cinco mortos e 26 feridos" em outras localidades do sul do Líbano.