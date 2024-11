Estrelas da televisão, uma fonte inesgotável para Trump formar seu governo

Nas eleições presidenciais de 2020, a rede de Rupert Murdoch enfureceu o grupo de Trump ao ser o primeiro veículo a atribuir a vitória a Joe Biden no estado-chave do Arizona.

Nas semanas seguintes, a Fox News repercutiu teorias conspiratórias sobre fraudes que favoreceriam o democrata, o que a levou a pagar 787,5 milhões de dólares (cerca de R$ 3,9 bilhões em abril de 2023, data do acordo) para encerrar as ações por difamação movidas pela fabricante das máquinas de votação Dominion, no centro das falsas acusações.

A Fox News foi acusada de incitar o medo nos americanos, concentrando-se na insegurança e na imigração, o que o canal nega.

Seus números de audiência aumentaram com as eleições presidenciais, ampliando a distância com suas concorrentes, CNN e MSNBC.

A campanha viu crescer o papel dos influenciadores e dos podcasts em detrimento das grandes redes televisão a cabo, que estavam perdendo terreno, mas, segundo Reece Peck, "a Fox News continua ocupando a posição central no panorama midiático conservador" e impõe seus temas a ele.

