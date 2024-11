Negociações para tratado do plástico chegam 'ao momento da verdade'

As negociações estão no "momento da verdade", disse a diretora do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), Inger Andersen, neste mês.

"Busan pode e deve marcar o fim das negociações", insistiu ela em resposta aos rumores de uma possível extensão do processo.

No entanto, ela reconheceu que há fortes diferenças, mas pediu "mais convergência" nos pontos mais difíceis. "Todos querem acabar com a poluição plástica", disse.

"Agora cabe aos Estados-membros apresentar resultados", acrescentou.

Há pouca discordância sobre a escala do problema.

Em 2019, o mundo produziu cerca de 460 milhões de toneladas de plástico, o dobro de 2000, de acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.