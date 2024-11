Paes e Moro trocam farpas no X: 'Deliquentes eram seus amigos'

A postagem de Bretas não menciona explicitamente Bolsonaro. Mas o ex-presidente foi indiciado ontem, junto com outras 36 pessoas, por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito e organização criminosa. Além disso, na terça-feira, uma operação da PF prendeu militares suspeitos de planejarem o assassinato do então presidente eleito Lula, do vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF Alexandre de Moraes, após as eleições de 2022.

Eduardo Paes republicou o texto, atacando Bretas: "Delinquente sendo delinquente!". Em julho, o STF anulou decisões de Bretas contra Paes no âmbito da Lava Jato.

Moro, que foi o principal juiz da Lava Jato, em Curitiba, saiu em defesa do magistrado nesta manhã e criticou Paes. "Delinquentes eram os seus amigos que ele prendeu".

A troca de insultos continuou. Bretas chamou Paes de "palhaço", e o prefeito se referiu a Moro como "lixo", acusando-o de, junto com o juiz fluminense, comprometer a credibilidade do Judiciário em razão de ambições políticas.

Vocês dois são o exemplo do que não deve ser o Judiciário. Destruíram a luta contra a corrupção graças à ambição política de ambos. Você [Moro] ainda conseguiu um emprego de ministro da Justiça e foi mais longe na política. Esse aí [Bretas] nem isso. Ele era desprezado pelo próprio Bolsonaro, que fez uso eleitoral das posições dele. E quem me disse isso foi o próprio ex-presidente. Recolha-se à sua insignificância. Aqui você não cresce! Lixo!"

Postagem do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), nas redes sociais

Moro deixou a magistratura em 2019 para ser ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. Saiu cerca de um ano depois, acusando Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Em 2021, o STF considerou que Moro foi parcial durante o julgamento do então ex-presidente Lula na Lava Jato, e anulou as condenações.