Quatro capacetes azuis italianos ficaram feridos em novo ataque no Líbano

Quatro capacetes azuis italianos ficaram levemente feridos em um novo "ataque" com dois foguetes contra a missão de paz da ONU no Líbano, a Unifil, informaram as autoridades italianas nesta sexta-feira (22).

"Tomei conhecimento com profunda indignação e preocupação dos novos ataques sofridos pela sede italiana da Unifil no sul do Líbano, que deixaram feridos alguns dos nossos soldados que participavam de uma missão de paz", declarou em nota a primeira-ministra, Giorgia Meloni.

