Líbano relata ao menos 30 mortos em bombardeios israelenses no leste e no sul

Ao menos 30 pessoas morreram neste sábado (23) em bombardeios israelenses no sul e no leste do Líbano, disse o Ministério da Saúde libanês, enquanto a guerra aberta entre Israel e o Hezbollah entra em seu terceiro mês.

Pelo menos 16 pessoas, inclusive 4 crianças, morreram em Shmestar, em uma região do leste do país com forte presença do movimento islamista pró-iraniano. No sul, outro reduto do Hezbollah, o ministério relatou 14 mortes, cinco delas na cidade costeira de Tiro.

