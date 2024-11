Uruguai elege seu próximo presidente em segundo turno com resultado em aberto

A Frente Ampla espera voltar ao governo, perdido em 2020 após três mandatos consecutivos, um deles com Mujica (2010-2015).

O ex-guerrilheiro de 89 anos teve uma participação ativa no final da campanha, apesar de estar se recuperando de um câncer. Em reuniões com moradores e várias entrevistas, ele criticou a avareza de alguns políticos, as corporações e o presidente em fim de mandato Lacalle Pou.

Com seu estilo bonachão e seus habituais comentários filosóficos, questionou o "consumismo abominável", e falou sobre um legado politico e a iminência da morte em uma espécie de despedida que emocionou muitas pessoas.

- "Governabilidade" e "maioria silenciosa" -

Após o primeiro turno, em outubro, a Frente Ampla ficou com 16 dos 30 assentos do Senado, e a coalizão governista, com 49 dos assentos da Câmara dos Deputados.

Orsi, que foi intendente do departamento de Canelones durante uma década, assegurou ter a "governabilidade" para impulsionar "as transformações de que o país precisa".