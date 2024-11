Negociação para cessar-fogo no Líbano tem 'avanço significativo', diz Presidência francesa

As negociações para um cessar-fogo no Líbano registraram um "avanço significativo", anunciou, nesta segunda-feira (25), a Presidência da França, que pediu a Israel e ao movimento libanês Hezbollah para aproveitarem "esta oportunidade".

"As conversações sobre um cessar-fogo na Linha Azul [no sul do Líbano] registraram um avanço significativo", disse a Presidência francesa, enquanto Washington evocou que um acordo está "próximo". "Esperamos que as partes envolvidas aproveitem o quanto antes esta oportunidade", acrescentou.

