Nadadora olímpica australiana McKeon se aposenta aos 30 anos

A nadadora Emma Mckeon, heroína dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e também medalhista no Rio 2016 e em Paris 2024, anunciou, nesta segunda-feira (25), sua aposentadoria do esporte aos 30 anos.

"Hoje me aposento oficialmente da natação competitiva", publicou McKeon no Instagram, junto com uma montagem com imagens de sua carreira, na qual obteve seis medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze em três edições dos Jogos Olímpicos (Rio, Tóquio e Paris).

Nos Jogos sem público da capital japonesa, adiados para 2021 por causa da pandemia de covid-19, Emma McKeon se tornou a segunda mulher a conquistar sete medalhas (quatro de ouro e três de bronze) em uma mesma edição, quase 70 anos depois da ginasta soviética Mariya Goroskhovskaya (dois ouros, cinco pratas) em Helsinque em 1952.