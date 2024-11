Presidente do Chile nega denúncia de assédio sexual

Foi lá que conheceu a mulher que hoje o acusa de assédio sexual e divulgação de material íntimo, segundo uma denúncia apresentada em 6 de setembro.

O advogado de defesa do presidente, Jonatan Valenzuela, afirmou que foi o presidente Boric quem foi assediado com o envio de dezenas de e-mails, um deles com imagens "explícitas".

"O presidente que é a vítima de uma situação de assédio sistemático por meio do envio de e-mails que tem como evento este ano a apresentação desta denúncia", disse Valenzuela aos jornalistas nesta terça-feira.

Segundo o advogado, os e-mails foram entregues ao Ministério Público e "são claramente esclarecedores" da situação de assédio de que o presidente diz ser vítima.

"O presidente rejeita e nega categoricamente o conteúdo desta denúncia", acrescentou Valenzuela.

- "Denúncia sem fundamento" -

A denúncia foi divulgada na noite de segunda-feira por meio de um comunicado oficial divulgado pela Presidência chilena.