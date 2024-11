Chefe de política externa da UE pede que Israel aceite cessar-fogo no Líbano "hoje"

"Esperemos que hoje (o primeiro-ministro israelense Benjamin) Netanyahu aprove o acordo de cessar-fogo proposto pelos EUA e pela França. Sem mais desculpas. Chega de pedidos adicionais", disse Borrell, criticando os ministros israelenses de linha dura que se manifestaram contra o acordo.

Israel parece estar pronto para aprovar um plano dos EUA para um cessar-fogo com o Hezbollah nesta terça-feira, disse uma autoridade israelense graduada.

Borrell, que disse ter discutido as perspectivas de um acordo em uma recente viagem ao Líbano, disse que um dos pontos de atrito é se a França deve ser incluída em um comitê de monitoramento da implementação do cessar-fogo, que os EUA devem presidir.

Ele disse que os libaneses pediram especificamente o envolvimento da França, mas os israelenses têm dúvidas.

"Esse é um dos pontos que ainda estão faltando", disse ele.

Borrell também criticou o que ele considerou como dois pesos e duas medidas do Ocidente em relação aos mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) para Netanyahu, seu ex-ministro da Defesa e um líder do Hamas, por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade no conflito de Gaza.