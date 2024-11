Luis Suárez renova com o Inter Miami até o final de 2025

"Estou muito feliz, muito animado para continuar mais um ano e poder aproveitar com esta torcida, que para nós é como uma família. Nós nos sentimos muito, muito conectados com eles e tomara que no ano que vem possamos trazer ainda mais alegrias", declarou o atacante uruguaio.

Comandado por Messi e Suárez, o Inter liderou a temporada regular da MLS. No entanto, o time foi eliminado de forma surpreendente na primeira rodada dos playoffs pelo Atlanta United.

Na terça-feira, o clube anunciou o argentino Javier Mascherano como novo técnico, após a saída de seu compatriota Gerardo Martino, que pediu demissão por "motivos pessoais".

