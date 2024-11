Tenente 'amigo próximo' de Bolsonaro arrecadou fundos para golpe, diz PF

Diante dos diálogos identificados, restou claro que o investigado TENENTE PORTELA atuou de forma direta na solicitação e arrecadação de recursos financeiros entre apoiadores do plano de ruptura do Estado democrático de Direito.

O UOL procurou o tenente, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.

"Amigo próximo" de Bolsonaro

Portela e Bolsonaro serviram juntos no Mato Grosso do Sul. "APARACIDO PORTELA é amigo próximo de JAIR BOLSONARO desde o período em que ambos serviram na cidade de Nioaque (MS), na década de 70", segundo o relatório.

Ele também visitava Bolsonaro no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência. "De acordo com os registros de entrada e saída de pessoas no Palácio (...), o investigado TENENTE PORTELA realizou ao menos 13 (treze) visitas no mês de dezembro de 2022 ao então presidente JAIR BOLSONARO, o que evidencia a proximidade de ambos."

A relação entre os dois aproximou Portela do Senado. Presidente do PL de Mato Grosso do Sul, Portela "foi indicado pelo ex-presidente para ser suplente da senadora TEREZA CRISTINA [PP-MS]" na última eleição, afirma o relatório.

Apoio logístico