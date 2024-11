Flávio: 'Direita ainda não tem esse nível de organização sugerido pela PF'

Estratégia durante e após o governo Bolsonaro. A PF não descreve em seu relatório fina todas as iniciativas das milícias digitais, mas aponta de forma resumida que a dinâmica iniciada com elas se manteve até depois do governo Bolsonaro.

Investigação menciona atos ocorridos ao longo de 2022. A PF cita grupo que tentou invadir a sede da PF em 12 de dezembro daquele ano e até a tentativa de plantar uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro de 2022. A PF ainda vincula os atos de 8 de janeiro de 2023 a essa dinâmica.

Contato com manifestantes de acampamentos. Dentre os próprios militares indiciados por tentativa de golpe, a PF encontrou registros de que alguns mantinham contatos com manifestantes em frente aos quartéis, insuflando seus discursos e até buscando apoio material para facilitar a presença deles em acampamentos que apoiavam o golpe.

Golpismo em duas frentes. Ainda segundo a PF, os planos golpistas previam o questionamento do pleito no TSE, até a decretação de um Estado de Sítio, além dos assassinatos do presidente e vice-presidente eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, e do então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

Golpe não deu certo por falta de apoio da cúpula militar. A PF juntou ao relatório final parte do depoimento do ex-comandante da Aeronáutica Baptista Junior na qual ele afirma que a posição do então comandante do Exército, general Freire Gomes, de não embarcar no golpe foi determinante para a iniciativa não dar certo. O Exército é a maior das três Forças Armadas. O então chefe da Marinha, almirante Almir Garnier, teria aderido o golpe e deixado tanques da Força à disposição para o golpismo — a Marinha nega.

Bolsonaro nega participação em plano de golpe

Jair Bolsonaro admitiu que estudou possibilidade de decretar estado de sítio, mas negou tentativa de golpe. "Golpe de Estado é uma coisa séria. (...) Tem que tá envolvido todas as Forças Armadas senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que estão falando", rechaçou o ex-presidente, na última segunda (25), antes de o relatória da PF ter sido divulgado. Ele afirmou que analisou todas as possibilidades que existem na Constituição para "resolver o problema' e que as descartou quando "não teve como resolver".