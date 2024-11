México afirma que EUA daria 'tiro no pé' com tarifa de 25% sobre importações

Os Estados Unidos estariam dando "um tiro no pé" ao impor uma tarifa de 25% sobre as importações mexicanas, medida anunciada pelo presidente eleito Donald Trump, alertou o governo mexicano nesta quarta-feira (27).

"O impacto sobre as empresas é enorme. (...) Aproximadamente 400.000 empregos seriam perdidos" nos Estados Unidos, afirmou o secretário de Economia mexicano, Marcelo Ebrard, com base em um cálculo de seu departamento, fundamentado em números de empresas automotivas dos EUA que operam no México.

A previsão é um dos argumentos com os quais o governo mexicano tentará convencer Trump sobre a inconveniência da medida tarifária, anunciada na segunda-feira e que também afetaria o Canadá.