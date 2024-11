Idoso do RS perde R$ 2 milhões em 'golpe do amor'; quadrilha é presa em SP

A polícia também apreendeu documentos, aparelhos eletrônicos (celulares e notebooks) e cartões bancários, além do bloqueio de bens e valores de contas bancárias dos criminosos. 25 policiais do Rio Grande do Sul, 14 de São Paulo e quatro do Ceará participaram da operação.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, portanto, não foi possível localizar a defesa de cada um. O espaço segue aberto para manifestação.