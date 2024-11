Oposição venezuelana pede "atenção" de Brasil e Argentina ante "assédio" à embaixada

Segundo denúncias dos asilados, as autoridades cortaram os serviços de água e energia elétrica e impediram a entrada de um caminhão de água potável na residência.

No sábado, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina denunciou "atos de intimidação e hostilidade" contra sua embaixada e exigiu que a Venezuela emita "os salvo-condutos necessários" para que os opositores refugiados possam sair do país.

O governo venezuelano negou o assédio. "Que paguem a luz, que paguem os serviços, nós não vamos dar nada de graça", ironizou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, em entrevista coletiva.

A residência da embaixada argentina tem sido protegida pelo Brasil desde 1º de agosto, após a Venezuela romper relações com a Argentina devido à posição do governo argentino sobre as controversas eleições que declararam Nicolás Maduro presidente reeleito em meio a denúncias de fraude.

Situações de "assédio" semelhantes já ocorreram anteriormente. A mais recente foi em setembro, quando Caracas anunciou a decisão de revogar a permissão para que o Brasil representasse a Argentina.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que se recusou a reconhecer Maduro como vencedor das eleições presidenciais, afirmou posteriormente que continuará defendendo os interesses da Argentina.