Ronilso: 'Oração ao golpe' compõe projeto fascista que quis tomar o Brasil

Não é uma coisa surpreendente, ela [oração ao golpe] compõe esse roteiro golpista, fascista, que tentou de alguma forma tomar o Brasil, e acho que o nacionalismo cristão está um pouco dentro disso, dessa ideia salvacionista do país, em que o diferente, o campo progressista, as liberdades individuais, ou os direitos humanos, a esquerda, seja lá o que for, são os grandes inimigos do país que precisam ser retirados, ou se forem eleitos, precisam ser impedidos de assumir o poder.

Isso não é uma coisa relativamente nova, acho que está muito dentro do corolário que é aquilo que nos Estados Unidos é tão popular como o nacionalismo cristão, que é uma realidade muito próxima do contexto brasileiro também.

Se a gente pensar o 6 de janeiro nos Estados Unidos, você tem muitas histórias semelhantes de quem foi para o Capitólio fazer toda aquela arruaça e aquele ataque, que foi de alguma forma ungido pelas orações, por vigílias, inclusive, de diversas igrejas, grande parte delas protestantes, evangélicas, na verdade, mas também católicas nos Estados Unidos.

No Brasil não é diferente. Muitos dos evangélicos presentes nos atos de 8 de janeiro o fizeram previamente, tendo participado de diversas orações e vigílias, pedidos de orações, que saíram dos seus estados com a bênção de seus pastores e orações, com essa mesma retórica do salvar o Brasil.

Isso é o que é extremamente triste, mas que é um contexto que é esse o Brasil hoje, isso é real. Nós temos uma adesão e um movimento, ainda que ele funcione de maneira sutil, de maneira recuada, mas um movimento identificado com o nacionalismo cristão muito forte que o tempo todo, e sobretudo o governo Bolsonaro, o tempo todo caminhou com todo o projeto fascista e golpista que a gente tem visto. Acho que sem essa unção religiosa, esse movimento inclusive não teria acontecido.

Ronilso Pacheco, colunista

