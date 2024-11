Vicario, goleiro do Tottenham, ficará 'meses' afastado por lesão no tornozelo

O goleiro Guglielmo Vicario, do Tottenham, ficará "meses" afastado dos gramados devido a uma fratura no tornozelo durante a goleada do time londrino sobre o Manchester City por 4 a 0 no último fim de semana, revelou o técnico Ange Postecoglou nesta quarta-feira (27).

Vicario precisou de atendimento médico depois de se chocar com o atacante brasileiro Savinho, do City, mas conseguiu aguentar em campo até o fim do jogo no Etihad Stadium.

O goleiro italiano de 28 anos, que passou por cirurgia na segunda-feira, vem se destacando desde que chegou ao Tottenham, em 2023, mas Postecoglou terá agora que contar com o experiente Fraser Forster.