Veja 7 pontos-chave do relatório da PF sobre Bolsonaro e o plano de golpe

Augusto Heleno seria chefe e Walter Braga Netto, coordenador-geral. Enquanto o general Heleno comandava o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência à época dos fatos, o general Braga Netto comandou os ministérios da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro e foi seu vice nas eleições de 2022.

O gabinete teria sete militares responsáveis pela comunicação: Os coronéis André Costa, Anderson Vilela, Hidenobu Yatabe e Flavio Peregrino; os tenentes-coronéis Darlan Sena e Letícia (o sobrenome não foi informado); e uma mulher identificada apenas como Amanda.

A cúpula pretenderia criar um "vínculo de confiança" entre Bolsonaro e o chefe do Exército. Dentre as metas do gabinete estavam unificar o discurso, criar uma rede de inteligência, "minimizar narrativas da mídia" e estabelecer contato com lideranças do agronegócio, de caminhoneiros e outros grupos, diz a PF.

6 - Novo gabinete do ódio

Dois coronéis do Exército planejaram e executaram a hostilização pública de autoridades contrárias ao golpe.O coronel Fabrício Bastos, do Centro de Inteligência do Exército, defendeu a prisão dos ministros do TSE e do STF em mensagem trocada em 16 de outubro de 2022 com o também coronel Corrêa Netto, assistente do Comando Militar do Sul, com acesso ao alto escalão militar.

Após a vitória de Lula, as mensagens ficaram extremistas, segundo a PF. Os dois coronéis passaram a difamar generais das mais altas posições de comando que se manifestavam contra o golpe. Em 15 de novembro, Corrêa Netto encaminhou a foto de cinco generais que se recusavam a apoiar a intervenção. O material serviu de matéria-prima para ataques em redes sociais que tentavam desmoralizar os oficiais e aglutinar apoio ao golpe.