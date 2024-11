Prisão de peruano em golpe fracassado fez Bolsonaro recuar, disse militar

Armas e helicóptero para fuga

O plano revelado no relatório envolvia tirar Bolsonaro do Brasil, usando armas, veículos oficiais e recursos militares. Segundo a PF, ele seria posto em prática tanto se o golpe não desse certo quanto se fosse necessário esperar seu desfecho.

Além de usar técnicas de forças especiais do Exército, a fuga contaria com a ajuda de militares. Nas tratativas do golpe, membros do Alto Comando do Exército articulavam o apoio de militares para o plano, tentando "garantir a lealdade de oficiais dispostos a desobedecer ordens do comando e protegê-lo em caso de necessidade", afirma o relatório. Esses homens organizariam a logística da fuga de Bolsonaro.

O plano de fuga envolveria a "construção de uma narrativa de perseguição" a Bolsonaro. Apoiadores usariam as redes sociais para disseminar mensagens para justificar sua fuga, descrevendo o ex-presidente como alguém perseguido e vulnerável e "criando um clima de instabilidade", segundo a PF. A narrativa já era desenvolvida por grupos nas redes que, posteriormente, seriam chamados de "milícias digitais".

Há indícios de que Bolsonaro e militares se reuniam para discutir a fuga. Os encontros no Palácio do Planalto e na Granja do Torto debateram os meios de transporte e as possíveis rotas que seriam usadas pelos militares, diz a PF.

A fuga seria bancada com recursos públicos. Para isso, os conspiradores contavam com o acesso e a proximidade de militares de confiança e o uso de aeronaves da FAB (Força Aérea do Brasil) e de outros veículos oficiais. Armas e munições guardadas em um cofre também seriam preparadas em caso de necessidade, segundo a a PF.