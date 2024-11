Wall Street perde impulso antes de feriado nos EUA e fecha em baixa

O resultado de outubro compara-se aos 2,1% anualizados registrados em setembro e está alinhado com as expectativas do mercado, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

Na comparação mês a mês, a inflação se manteve estável em 0,2%, também em linha com as previsões dos analistas.

